'ABD ve Suudi Arabistan Yemen'i bölmek konusunda anlaştı' iddiası

Arap basınında yer alan haberlere göre Salı günü Suudi Arabistan ile Yemen konusunda görüşmeler alan ABD'li yetkililer, Yemen'i ikili devletle yönetilmesi konusunda bir anlaşmaya vardı. Bazı konularda pazarlıklar ve tartışmalar hala devam ediyor olsa da iki devletli çözüm konusunda bir mutabakatın ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Al Khabar Al Yemeni'nin "diplomatik kaynaklara" dayandırdığı haberine göre ABD'nin Yemen Büyükelçisi Tim Linderking, Suudi yetkililer ve Suudi Büyükelçi Al Jaber ile yakın zamanda Riyad'da yaptığı görüşmeler neticesinde Yemen'i kuzeyde ve güneyde “iki devletli” olarak bölmek konusunda anlaşmaya vardı. ABD'nin önerisinde Güney Yemen'in geçici devlet ile devam ettirilmesini, Kuzey Yemen'in ise Ensarullah'a liderliğindeki Husiler'e teslim edilmesinin yer aldığı belirtiliyor.

Söz konusu ikili devlet önerisinin Yemen'in petrol gelirlerinin nasıl yönetileceğine dair henüz bir netlik kazanmazken sürecin ana hatlarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Görüşmeler devam ederken ABD'den Yemen Tatbikatı

Yemen'de iki devletli çözüm önerileri ve tartışmaları devam ederken ABD'nin Suudi birliklerinin güçlü olduğu Yemen'in doğusundaki Hadramut'ta gerçekleştirdiği tatbikatlar dikkat çekti. Burası aynı zamanda Yemen'in petrol zengini bölgelerinden birisi olarak biliniyor.

Söz konusu bölünme tartışmaları ortaya çıktığından beri ABD'li ve Fransız diplomatların petrol zengini olan bölgelere ziyaretlerinin sıklaştığını ifade eden Arap basını, ABD ve Fransa'nın Suudilerle birlikte bölgedeki çatışmalardan doğan gerilimleri kendi lehine kullanmak istediklerini belirtiyor.

ABD'nin Er Ryan Havaalanında yaptığı tatbikatlar aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri kontrolündeki ait "ikinci askeri bölge"yi kapsadığı belirtiliyor.