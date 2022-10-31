ABD ve Güney Kore'den ortak hava tatbikatı

ABD ve Güney Kore’nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirildi.

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore’nin F-35A, F-15K ve KF-16’nın aralarında bulunduğu 140 uçakla katıldığı tatbikata ABD, F-35B ve EA-18 dahil 100 uçakla destek veriyor. Öte yandan tatbikatta savaş uçaklarının yanı sıra KC-135 tankerlerinin ve U-2 yüksek irtifa keşif uçaklarının da yer alacağı belirtildi.

Tatbikata Avustralya Hava Kuvvetleri de katılıyor. ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti.

Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile dikkat çeken KDHC, en son 28 Ekim’de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne iki balistik füze fırlatmıştı. (AA)