ABD ve Fransa heyetlerinin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin-Tayvan gerilimine neden olan Tayvan ziyaretinin ardından, Fransız milletvekillerinden oluşan bir heyet ile ABD Kongresi üyelerinden oluşan başka bir heyetin bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği açıklandı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız heyetinin yarın Tayvan’ı ziyaret edeceği ve 12 Eylül’e kadar Tayvan'da kalacağı belirtildi. Bakanlık, 5 milletvekilinden oluşan Fransız heyete Senatör Cyril Pellevat’in başkanlık edeceğini aktardı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'ye mensup ABD Kongresi üyelerinden oluşan heyetin yarın Tayvan'a gitmesinin beklendiği belirtildi. Stephanie Murphy'nin başkanlık edeceği ABD heyetinin cuma gününe kadar Tayvan'da kalmasının beklendiği ifade edildi. (İHA)