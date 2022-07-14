'ABD ve Avrupa Birliği Küba’yı sorgulayacak ahlaka sahip değildir'

Küba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in adada 11 Temmuz 2021’de yaşanan vandalizm eylemlerine dair açıklamalarını kınadı.

Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parilla, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “ABD Dışişleri Bakanı’nın uluslararası hukuku çiğneyen, Küba’daki düzeni ve barış ortamını bozma çabalarına doğrudan müdahil olduğunu bir anlamda kabul eden açıklamalarını reddediyoruz” dedi.

Bakanın tepkisi Blinken tarafından sosyal medyada yayımlanan ve Beyaz Saray’ın protestoculara desteğini ifade eden “Küba rejimini onların seslerine saygı duymaya çağırıyoruz” şeklindeki paylaşımından sonra geldi.

Rodríguez Parilla açıklamasında Josep Borrell’in açıklamalarına da değinerek, “Avrupa Birliği’nin Küba gerçekliği hakkında değer yargıları oluşturabilecek ahlaki otoritesi yoktur” diye ekledi.

Parilla, “Avrupa Birliği kendi üye ülkelerinde sıkça meydana gelen hak ihlalleriyle ve sorunlarla ilgilenmelidir” diye de vurguladı.

Borrell, müdahale yanlısı açıklamalarında yaşanan olayların sebeplerinden bahsetmemiş ve ABD hükümetinin olaylardaki sorumluluğunu görmezden gelmişti.