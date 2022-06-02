ABD ve Almanya, Ukrayna'ya gelişmiş silah tedariki konusunda anlaştı

ABD ve Almanya, Ukrayna'ya uzun menzilli hava savunma sistemleri ile çok namlulu roketatarların (MLRS) gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Euronews'in haberine göre, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesinde ilerleyişini sürdürmesi sonrası Almanya IRIS-T hava savunma sistemlerinin, ABD ise MLRS'lerin en kısa sürede Ukrayna ordusuna gönderileceğini bildirdi.

Pentagon, Ukrayna'nın MLRS'leri Rusya topraklarına ateşlemeyeceğine dair güvence aldıklarını öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise söz konusu silahların Ukrayna'ya gönderilmesinin "Batı'yı savaşa çekmeyi amaçlayan doğrudan bir provokasyon" olarak niteledi ve özellikle roketlerin kullanımının çatışmanın kapsamını büyüteceği uyarısında bulundu.

'Rusya'nın tepkisini ölçüyorlar'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan emekli Fransız generali Dominique Trinquand, yeni silahların Rus topçularına karşılık vererek ve Rus hava saldırılarını sınırlayarak Ukrayna'nın ülkenin doğusunda yeni bir savunma hattı kurmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve "NATO ülkeleri, Ukrayna'nın hizmetine sundukları araçları kademeli olarak artırdılar ve bence bu tırmanış, Rusya'nın tepkisini test etme amacı taşıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceğini açıkladığı IRIS-T, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya gönderilen ilk uzun menzilli hava savunma sistemi olacak. Daha önce gönderilen 'manpad' hava savunma füzelerinin Rusya'nın hava üstünlüğünü engelleyemediği belirtiliyor.