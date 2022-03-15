ABD vatandaşı Cihangir'de ölü bulundu

Olay dün akşam 20.00’da Beyoğlu Cihangir Firuzağa Mahallesi Çukurcuma Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye 3 katlı apartmanda yaşayan Amerikan vatandaşı 59 yaşındaki Nabeel Mahmoud’dan kimse haber alamadı. Haber alamayan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine iletti. İhbar üzerine polis ekipleri çilingir yardımıyla Nabeel Mahmoud’un yaşadığı daireye girdi. Polis ekipleri Nabeel Mahmoud’u hareketsiz vaziyette buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mahmoud’un öldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Ekipleri ölen kişinin dairesinde çalışma başlattı. Nabeel Mahmoud’un ölüm sebebi araştırılmaya devam ediyor. (İHA)