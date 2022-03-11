ABD: Ukrayna'ya Patriot gönderilmesi gündemde yok, askerlerimiz burada savaşmayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırılmasının gündemlerinde olmadığını açıkladı.



Sputnik'in haberine göre, Pentagon'dan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Patriot sistemlerinin konuşlandırılması için Ukrayna'da bu sistemleri kullanabilecek ABD'li askerlerin bulunması gerektiğine dikkat çekilerek "ABD'li askerlerin Ukrayna'da savaşmayacağını çok açık bir şekilde belirttik" ifadelerine yer verildi.