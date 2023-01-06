ABD, Ukrayna'ya dönük 3 milyar doların üzerinde yeni askeri yardıma onay verdi

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlayacağını söyledi.

Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ABD, Ukrayna'ya 3 milyar doların üzerinde yeni askeri yardım yapacağını açıklayarak Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğine olan bağlılığını sürdüreceğini gösterecek." dedi.

Beyaz Saray sözcüsü yeni yardım paketinin NATO'nun doğu kanadındaki 'bölgesel ortaklar ve müttefikler' için 682 milyon doları ve Ukrayna'nın askeri modernizasyonu için 225 milyon doları da kapsadığını söyledi.

Jean-Pierre bir basın toplantısında, "Paketin Ukrayna ordusunun uzun vadeli kapasitesini ve modernizasyonunu inşa etmesi için Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık dış askeri finansmanı içermesi bekleniyor." dedi. Sözcü ayrıca, "Bugünkü yardım, askeri teçhizat bağışlarını teşvik etmek ve karşılamak için NATO'nun doğu kanadındaki bölgesel ortaklar ve müttefikler için 682 milyon doları da içeriyor." diye ekledi.

Jean-Pierre, paketin Bradley piyade araçlarını, obüs topçu silahlarını, mayına dayanıklı pusu korumalı (MRAPS) hafif araçları ve diğer silahlı personel taşıyıcıları ile karadan havaya füzeleri içermesinin beklendiğini kaydetti.