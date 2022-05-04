ABD uçak gemisinde art arda intiharlar: 200 denizci gemiden ayrıldı

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News'te demirli bulunan ve bir süredir yakıt ikmal ve bakım-onarım sürecinde olan USS George Washington askeri uçak gemisinde 4 asker intihar etti. İntiharların 3'ü Nisan ayında aynı hafta içinde meydana geldi.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre intiharların ardından soruşturma başlatıldı ve mürettebata gemiyi terk etme izni verildi. 200'den fazla denizci gemiden ayrıldı.

Gemiyi terk eden denizcilerin ABD donanmasına ait bir tesise yerleştirildiği kaydedildi.

Gemide son 12 ay içinde mürettebattan 7'sinin öldüğü, bu ölümlerden 4'ünün intihar sonucu olduğu açıklandı.

ABD Donanması'nın ölümlere ilişkin iki ayrı soruşturma yürüttüğü, soruşturmalardan birinin "komuta iklimi ve komuta kültürü"ne odaklandığı kaydedildi.

Tahliyelerin ilk günü olan Pazartesi günü gemiyi 200 denizcinin terk ettiği ve yakınlarda bulunan bir donanma tesisine yerleştirildiği açıklandı.

Yaklaşık 5 bin denizci kapasiteli uçak gemisinde bakım-onarım sürecinde çalışan denizci sayısının 2 bin 700 olduğu, bunlardan 420'sinin gemide yaşadığı belirtildi.