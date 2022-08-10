ABD: Türkiye'yi yasadışı Rus sermayesi için güvenli liman olmamaya çağırdık

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi “yasadışı Rus sermayesi veya işlemleri için güvenli bir liman haline gelmeme çağrısında bulunduklarını" bildirdi.

Rûdaw muhabirinin, Türkiye ile Rusya arasında “ruble” ile alışveriş ve beş Türk bankasının “Rusya'nın Mir kartı” ile çalışmaları hakkındaki sorusuna e-mail üzerinden yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'yi yasadışı Rus sermayesi veya işlemleri için güvenli bir liman haline gelmemeye çağırdıklarını" belirtti.

Bakanlık yanıtının devamında "Müttefiklerimizi, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için teşvik etmeye devam ediyoruz. Ayrıca uzun vadeli enerji güvenliğini güçlendirme çabalarına yardımcı olmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen Cuma günü Soçi’de yaptıkları dört saatlik görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ticaret ve enerji alışverişini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Erdoğan Soçi dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, beş Türk bankasının Rusya'nın Mir kartı konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak" demişti.