ABD-Türkiye 'Yüksek Düzeyli Savunma Grubu' toplandı: Karadeniz'de iş birliği detayı

ABD-Türkiye Yüksek Düzeyli Savunma Grubu, dün ABD Savunma Bakanlığı binası Pentagon'da bir araya geldi. Konuya ilişkin bugün ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth bir açıklamada bulundu.

Görüşmelerde "çok çeşitli işlevsel ve bölgesel sorunlar"ın ele alındığı ifade edilirken bunlar "terörizmi yenmek ve Afganistan, Afrika, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da bölgesel güvenlik" olarak sıralandı.

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı ve görüşmelerin yürütücüsü Laura Cooper'ın toplantıda Karadeniz'de işbirliğine dikkat çektiği ifade edildi.

Pentagon Sözcüsü Semelroth, iki tarafın ayrıca ikili savunma işbirliğini, uzun süredir devam eden savunma bağlarını artırma konusundaki ortak hedeflerini tartıştığını kaydetti. Semelroth ayrıca ABD'nin Türkiye'nin NATO'yu desteklemek için askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını yeniden teyit etti.

Heyetler, Ankara'da bir takip toplantısı yapılması konusunda mutabık kaldılar.