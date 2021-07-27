ABD temyiz mahkemesi Erdoğan'ın korumalarına ilişkin açılan davaya itirazı reddetti

ABD'de temyiz mahkemesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Mayıs 2017'de Washington'da protestoculara saldırmasına ilişkin AKP hükümetine açılan davaya yapılan itirazı reddetti.

Temyiz mahkemesinin kararına göre, AKP hükümetine açılan iki dava da görülmeye devam edecek.

Erdoğan’ın 2017'deki ABD ziyareti sırasında, korumalarının Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önündeki göstericilere müdahalesi ile ilgili Washington emniyeti, korumalar hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.