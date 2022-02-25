ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi San Francisco'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yla yapmakta olduğumuz şey, insanlara yardım edebilmek için insani yardıma ve kendi savaşlarını verebilmeleri için 600 milyon dolarlık ölümcül savunma silahlarına sahip olduğumuzdan emin olmak" ifadelerini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Ukrayna'ya savaşsınlar diye ölümcül silah sağlayacağız
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi "Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık ölümcül savunma silahı sağlamak istiyoruz." dedi.
Haber Merkezi