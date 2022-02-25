ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Ukrayna'ya savaşsınlar diye ölümcül silah sağlayacağız

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi San Francisco'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yla yapmakta olduğumuz şey, insanlara yardım edebilmek için insani yardıma ve kendi savaşlarını verebilmeleri için 600 milyon dolarlık ölümcül savunma silahlarına sahip olduğumuzdan emin olmak" ifadelerini kullandı.