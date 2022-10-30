ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den eşine yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, gece saatlerinde bir saldırganın San Francisco kentindeki evine girerek eşi Paul Pelosi'ye saldırmasına dair açıklamada bulundu.

Pelosi kongre üyelerine yazdığı mektubunda, "Dün sabah, saldırgan bir adam ailemizin evine girdi, bana saldırmak istedi ve kocam Paul'e vahşice saldırdı. Çocuklarımız, torunlarımız ve ben, Paul'umuzun hayatına kasteden saldırı nedeniyle kalbimiz kırıldı ve travmatize olduk. Kolluk kuvvetlerinin ve acil servislerin hızlı müdahalesi ve aldığı hayat kurtarıcı tıbbi bakım için minnettarız" dedi.

Pelosi, mektupta "İşaya İncilindeki şu sözler de bizi teselli ediyor: 'Korkmayın, çünkü ben sizinleyim. Yılmayın, çünkü ben sizin Tanrınızım. Seni güçlendireceğim ve sana yardım edeceğim. Seni doğru sağ elimle destekleyeceğim'" ifadelerini kullandı.