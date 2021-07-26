ABD: Taliban'a karşı hava desteğini sürdüreceğiz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da Taliban güçlerine karşı savaşan Afgan ordusuna hava desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.

McKenzie, Kabil'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, son günlerde Afgan güçlerine destek vermek amacıyla daha yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı ve Taliban'ın saldırılarını devam ettirmesi halinde bu yoğun desteği sürdürmeye hazırız" dedi.

McKenzie, ABD'nin 20 yıllık işgalinin ardından askerlerini çekmeye başladığı bir dönemde Afgan hükümetinin de zor günler geçirdiğini kabul etti ancak Taliban'ın ülkenin genelinde bir zafer kazanmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

McKenzie, "Taliban, yürüttükleri kampanyada kaçınılmaz bir sona doğru gidildiği izlenimi yaratmaya çalışıyor. Ancak bu doğru değil. Taliban'ın zaferi kaçınılmaz değil" diye konuştu.

ABD, Afganistan'da bulunan askerlerinin çekilmesini 11 Eylül'e kadar tamamlamayı amaçlıyor.