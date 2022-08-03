ABD Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışlarını onayladı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füze önleme sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve 300 adet Patriot füzesinin Suudi Arabistan'a satışlarının onaylandığını duyurduldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'a Patriot füze savunma sistemleri için 300 MIM-104E Güdümlü Geliştirilmiş Füze-Taktik Balistik Füze'nin (GEM-T) potansiyel satışını ile askeri mühimmat, yedek parça ve teknik desteği onayladığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ayrıca yedek parça ve teknik desteğin yanı sıra BAE'ye 96 THAAD füze savunma sistemi ve destek ekipmanının potansiyel satışını onayladığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a silahları satmama politikasının, Biden'ın Ortadoğu gezisinin ardından rafa kalkacağı belirtiliyordu. Biden, ABD'nin "özellikle İran tehditlerine karşı" Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri güçlendireceğini söylemişti.