ABD Suriye'de operasyon düzenledi: 1 kişi öldürüldü

Suriye devlet televizyonu, ABD güçlerinin Kamışlı'nın güney kırsalında çok sayıda helikopterle hava operasyonu düzenlediğini bildirdi. Operasyonda bir kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Haberde, "ABD işgal kuvvetleri, Kamışlı'nın güney kırsalındaki Muluk Saray köyüne çok sayıda helikopter kullanarak çıkarma operasyonu gerçekleştirdi ve bir kişiyi öldürdü" denildi.

'IŞİD yetkilisine operasyon' iddiası

Reuters'in haberine göreyse, ABD Suriye hükümetinin kontrolü altındaki bölgede bir IŞİD yetkilisine yönelik operasyon düzenledi. Reuters'in görüştüğü güvenlik kaynakları, bölgede saklanan IŞİD yetkilisinin öldürüldüğünü bildirdiler.

Beyrut merkezli Al Mayadeen'in Kamışlı'daki sivil kaynaklara dayanarak yayımladığı haberinde, operasyonun bir kişinin ölümüne, ailesinin ve başka bir ailenin üyelerinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Rus ajansı 'IŞİD'le bağlantılı değil' dedi

Rus haber ajansı RIA Novosti, Suriye ordusuyla Kamışlı'nın güneyindeki ABD güçleri arasında çatışmalar olduğunu bildirdi. Kamışlı'daki çatışmaların, ABD güçlerinin Suriye ordusu tarafından kontrol edilen bir köye havadan bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından patlak verdiğini söyledi.

Rus ajansının haberinde, ABD'nin hava saldırısının IŞİD'li bir kişiyi öldürmek amacıyla yapıldığı yönündeki haberlerin yalan olduğu belirtilerek, öldürülen kişinin terör örgütüyle hiçbir ilgisi olmadığına iddia edildi.