ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

ABD'nin güdümlü füze taşıyan savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada; güdümlü füze muhribi USS Chung-Hoon'un, Çin ile Tayvan'ı ayıran deniz yolundan geçişinin, "uluslararası hukuka uygun icra edilen rutin faaliyet olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik'e bağlılığının göstergesidir. ABD silahlı kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecektir" denildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Tayvan'ın da yer aldığı doğu kıyısındaki bölgelerinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, "söz konusu gemiyi tespit ettiklerini, geçişini izlediklerini ve teyakkuzda olduklarını" bildirdi.

ABD Donanması'nın Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan geminin geçişi, ABD'nin bu yıl Tayvan Boğazı’ndaki ilk seyir faaliyeti oldu. (AA)