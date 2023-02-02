ABD, Rusya yaptırımlarını deldiğini belirttiği Kıbrıs merkezli şirketler ağına yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya’ya yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçlanan ve Kıbrıs'ta bir silah tüccarının liderlik ettiği şirketler ağına yaptırım uyguladı.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya uygulanan yaptırımları delerek Moskova’nın askeri sanayi angajmanlarına aracılık eden 22 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Bugünkü adımlar, Hazine'nin dünya çapında yaptırım uygulanan Rusların varlıklarını tespit etmek, dondurmak ve bunlara ele koymak için kurduğu Rus Elitleri, Vekilleri ve Oligarkları Görev Gücü'nün faaliyetlerinin bir parçası olarak atıldı." denildi.

Hazine'nin açıklamasında, bu yaptırımlarda Rusya yaptırımlarını delme faaliyetlerinde bulunan Kıbrıs vatandaşı silah tüccarı Igor Vladimirovich Zimenkov liderliğindeki bir şirketler ağını hedef aldığı kaydedildi. ABD tarafından "Zinmenkov Ağı" olarak adlandırılan şirketler ağının yaptırım kapsamındaki bir Rus şirketine yüksek teknoloji cihazlar tedarik etmek de dahil, Rus savunma sanayisiyle bağlantılı projelerde rol aldığı belirtildi. (AA)