ABD: Rusya Ukrayna'da yıkıcı bir stratejik felakete uğradı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, bakanlığın ulusal savunma strateji belgesi üzerine, bir grup gazeteciye değerlendirmede bulundu.

AA'da yer alan habere göre, ABD Kongresindeki iki partinin de Ukrayna'ya verilen yardımı destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruya Kahl, "Ukrayna'daki tehlikenin Ukrayna'dan daha büyük olduğuna dair yaygın bir kabul olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kahl, Rusya'nın başkent Kiev'i ele geçirme girişimini Ukrayna ordusunun püskürttüğünü, daha sonra ise Rusların doğuya çekilmeye zorladığını dile getirdi.

Kahl, Rusya'nın Harkiv'den sonra Herson'dan çekileceğini ifade ederken Ukrayna'da hala on binlerce Rus askeri olduğuna dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları kışa doğru ilerlerken daha da zorlaşacağını kaydeden Kahl, "Ancak güvenle söyleyebilirim ki, Rusya zaten Ukrayna'da yıkıcı bir stratejik felakete uğradı. Bu, değişmeyecek." dedi.

Kahl, Putin'in Rusya'nın olağanüstü ezici bir orduyla hala küresel bir güç olduğunu kanıtlamak istediğini "bu savaştan girdiğinden daha zayıf çıkacağını" iddia etti.