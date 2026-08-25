ABD-Rusya hattında dikkat çeken uçuş: Askeri nakliye uçağı Moskova'ya indi

ABD ordusuna ait bir askeri nakliye uçağının bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı sıra dışı uçuş dikkat çekti.

Uçuş takip servisi Flightradar24'ün verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17A Globemaster III tipi uçak Letonya'nın başkenti Riga'dan Moskova'ya uçtu.

Uçak, Moskova saatiyle yaklaşık 08.50'de Riga'dan havalandı ve 10.04 sıralarında Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na indi. Reuters da uçuşu doğruladı.

Washington'dan Riga'ya, oradan Moskova'ya

Uçağın Moskova'ya ulaşmadan önce izlediği rota da dikkat çekti.

Flightradar24 kayıtlarına göre uçak 23 Ağustos'ta Washington yakınlarındaki Camp Springs, Maryland'den Riga'ya uçtu. Bölgede ABD yönetiminin üst düzey yetkililerinin hava ulaşımında kullanılan Joint Base Andrews bulunuyor. ABD Başkanı'nın kullandığı Air Force One uçakları da burada konuşlandırılıyor. Uçak iki gün sonra Riga'dan Moskova'ya geçti.

Uçağın Moskova'ya hangi amaçla gönderildiğine ilişkin ABD makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı. Reuters, uçağın yolcu mu yoksa kargo mu taşıdığını da doğrulayamadığını aktardı.

Kremlin: Bilgimiz yok

Kremlin de uçuşun amacı konusunda açıklama yapmadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uçağın Moskova'ya gelişiyle ilgili soruya bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Peskov ayrıca bu hafta Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle yapılması planlanan bir görüşmeye ilişkin bilgilerinin bulunmadığını belirtti.

ABD-Rusya temaslarının ardından geldi

Uçuş, Washington ile Moskova arasında Ukrayna savaşı konusunda yürütülen diplomatik temasların tıkandığı bir dönemde gerçekleşti.

Avrupa'dan Rusya'ya doğrudan giden bilinen son ABD kayıtlı uçuş ocak ayında gerçekleşmişti. Söz konusu uçuşta Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna savaşına ilişkin görüşmeler yapmıştı.

Bugünkü askeri nakliye uçağının söz konusu diplomatik süreçle bağlantılı olup olmadığıysa bilinmiyor.

C-17 Globemaster III, ABD ordusunun asker, ağır yük ve askeri teçhizatın uzun mesafelerde taşınmasında kullandığı stratejik nakliye uçakları arasında yer alıyor. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bu tip bir uçağın Moskova'ya uçması, Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki hava trafiğinin büyük ölçüde kısıtlandığı mevcut koşullarda sıra dışı bir gelişme oldu.

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