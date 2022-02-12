ABD Polonya’ya 3 bin asker daha gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Polonya’ya ek 3 bin askerin gönderilmesi kararını aldığı bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı, “ABD Başkanı’nın talimatıyla, Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün 82. Hava İndirme Tümeni’nin kalan 3 bin askerinin de Polonya’ya gönderilmesi emrini verdi” dedi. Bu askerlerin önümüzdeki günlerde Fort Bragg üssünden hava yoluyla nakliye edileceğini söyleyen Pentagon yetkilisi, “Önümüzdeki haftanın başında Polonya’ya gelmeleri bekleniyor” dedi.

ABD bu ay başında, Polonya ve Romanya’ya toplamda 3 bin ek askeri birlik konuşlandırmıştı. Polonya'ya Fort Bragg üssünden gönderilecek 3 bin ek askeri personelle birlikte bu sayının 6 bine ulaşması bekleniyor. Birliklere, Ağustos ayında Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliyenin de komutanı olan 82. Hava İndirme Komutanı Tümgeneral Christopher Donahue'nun komuta etmesi bekleniyor.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu askerlerin "Ukrayna’daki olası savaşa katılmayacağını", sadece NATO ülkelerinin çatışma kabiliyetini güçlendirme görevine odaklanacağını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'daki askerlere "eğitmenlik yapan" 160 askeri personelin de Ukrayna’dan çekilmesi emrini verdiği. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, “Bakan Austin, Kasım ayının sonundan bu yana Ukrayna’da görev yapan 160 Florida Ulusal Muhafız askerinin geçici olarak başka yere nakledilmesi emrini verdi” denildi.

Şoygu ve Austin telefonla görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bugün telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti" denildi.