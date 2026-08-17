ABD ordusundan 'İHA sürüsü' itirafı: 'Savunabilecek durumda değiliz'

ABD ordusunun üst düzey isimlerinden Korgeneral Joseph Jarrard, ülkenin olası bir İHA sürüsü saldırısına karşı savunmasındaki ciddi açıkları kabul etti.

ABD Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) Komutan Yardımcısı ve ABD'nin Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) unsurunun komutan yardımcısı Jarrard, 13 Ağustos'ta Alabama eyaletinin Huntsville kentinde düzenlenen Uzay ve Füze Savunma Sempozyumu'nda konuştu.

Jarrard'a, ABD toprakları içinden ya da sınırlarının yakınından havalandırılabilecek çok sayıda düşük maliyetli İHA'nın oluşturduğu bir saldırıya karşı NORAD'ın gerekli sensör kapsamasına ve müdahale kapasitesine sahip olup olmadığı soruldu.

Jarrard'ın yanıtı "Hayır" oldu.

'Sensörlerimiz yok'

ABD'nin böyle bir saldırıyı tespit etmekte dahi sorun yaşayabileceğini söyleyen Jarrard, mevcut durumu şöyle anlattı:

Elimizde sensörler yok. İHA sürüsünün nereye saldıracağına bağlı olarak o bölgede herhangi bir sensörümüzün olup olmadığı bile değişiyor. Ayrıca bu sorunun üzerine gidecek müdahale araçlarına sahip olup olmadığımız da ayrı bir mesele.

Jarrard, ABD ordusunun mevcut kapasitesini "yetersiz" olarak nitelendirdi:

Şu anda böyle bir durumla başa çıkmak için yeterli donanıma sahip değiliz. Bunun kullanıldığını gördük. Dünyanın dört bir yanında her gün kullanıldığını görüyoruz ve bu tehdidi nasıl etkisiz hale getireceğimizi çözmek zorundayız. Ancak henüz o noktada değiliz.

Jarrard'a göre en önemli sorunlardan biri, küçük İHA'ların yeterince erken tespit ve takip edilebilmesi. NORTHCOM ve NORAD'ın bu amaçla mevcut radar sistemlerinin yanı sıra diğer federal kurumlar ve yerel kolluk birimleriyle bağlantı kurmaya çalıştığını söyledi.

Savaşlarda giderek daha fazla kullanılıyor

Jarrard'ın açıklaması, düşük maliyetli İHA'ların savaşlarda stratejik tesislere yönelik saldırılarda giderek daha yaygın kullanıldığı bir dönemde geldi.

ABD'li askeri yetkililerin üzerinde durduğu örneklerden biri, Ukrayna'nın Haziran 2025'te Rusya'daki hava üslerine yönelik gerçekleştirdiği "Örümcek Ağı Operasyonu". Operasyonda Rusya'nın iç bölgelerine önceden taşınan çok sayıda küçük İHA, askeri hava üslerindeki uçaklara saldırmıştı. ABD'de de benzer bir yöntemin, İHA'ların ülke dışından hava sahasına girmesine gerek kalmadan uygulanabileceğinden endişe ediliyor.

NORTHCOM, Kasım 2024'te ABD Savunma Bakanlığı tarafından ülke içindeki küçük İHA tehditlerine karşı yürütülen faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu komutanlık olarak görevlendirilmişti.

Komutanlık, askeri tesislere hızla sevk edilebilen mobil sensör ve karşı-İHA sistemlerinden oluşan "Fly-Away Kit" ekipleri oluştururken, yeni tespit ve müdahale teknolojilerini denemek amacıyla NORAD ve kurumlar arası görev gücüyle birlikte tatbikatlar düzenliyor. Ancak Jarrard'ın açıklamasına göre mevcut sistemler ülke genelinde kapsamlı bir İHA sürüsü saldırısını engellemek için henüz yeterli değil.

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