ABD medyasından Putin'in 'işgal emri verdiği' iddiası

New York Times, Washington Post ve CNN'de çıkan haberlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırının başlatılmasına ilişkin emri ordu komutanlarına gönderildiği öne sürüldü.

Batılı medya kuruluşları söz konusu haberlerinde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiğini iddia etti. Haberlere kaynak olaraksa herhangi bir açıklık getirilmeden 'ABD istihbaratı'na işaret edildi.

ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme "kararını verdiğine inandığını" söylemişti. Benzer bir şekilde Biden'in yardımcısı Kamala Harris ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de Pazar günü bu iddiayı yineledi. Batı basının yayınladığı haberlerdeyse Biden'ın iddiasının, Kremlin'in işgal emri verdiği yönündeki ABD istihbarat raporları tarafından desteklendiği öne sürüldü.

Moskova, Ukrayna'yı işgal etme niyeti olmadığını defalarca beyan ederken ABD ve NATO üyelerinin bölgedeki gerilimi tırmandırdığını söyledi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, dün CBS'e verdiği söyleşide ABD ve NATO'nun, Moskova'ya askerlerini Rus topraklarında bile nasıl konuşlandırabileceğini söyleme hakkına sahip olduklarını varsayarak Rusya'nın güvenlik endişelerini görmezden geldiklerini söylemişti.

Geçtiğimiz hafta ABD ve İngiltere basını olacağı öne sürülen işgalin geçen Çarşamba başlayacağını ilan etmişti. Bazı İngiliz yayın organları daha da ileri giderek işgalin gece 3'te başlayacağını söyleyerek tam saat de vermişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, dün yaptığı açıklamada yakın bir Rus saldırısına ilişkin "uygunsuz" spekülasyonlara karşı uyardı ve şu anda Rusya tarafından Ukrayna sınırlarında "hiçbir saldırı grubu oluşturulmadığını" söyledi.