ABD medyasında seçim sonuçları yorumu: Cumhuriyetçiler ve Trump için 'kötü'

ABD'de ilk seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyetçilerin ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato’da ise Demokratların umulmadık şekilde direnç göstermesi değişik yorumlara neden oldu.

The Washington Post (WP), “Demokratlar beklentilere meydan okudukça Kongre dengede duruyor” manşetine yer verirken, The New York Times (NYT), Cumhuriyetçilerin hayal kırıklığına uğradığına işaret ederek, “Kongre'nin kontrolü hala çekişmeli geçen birbirine çok yakın yarışlara bağlı” başlığını attı.

NYT’nin alt manşetlerinde ise seçim sonuçlarında, Cumhuriyetçilerin sandıklarda beklediği “kırmızı dalga” belirtisinin görülmediğine işaret edilerek, "Cumhuriyetçi dalga nasıl dalgacık oldu" başlığı ile verilen analiz haberde ise Cumhuriyetçi rotanın neden yetersiz kaldığı tartışıldı.

Ülkede Cumhuriyetçilere destek veren medyanın başında gelen Fox Haber Kanalı’ndan Dana Perino da, seçim sonuçları için “Cumhuriyetçiler, burada kendilerini arayacaklar” yorumunu yaptı.

Seçim sonuçlarından Trump da payını aldı

ABD medyasında, seçim sonuçları ile ilgili eski Başkan Donald Trump’a yönelik de olumsuz değerlendirmelerde bulunuldu.

WP, seçimle ilgili analiz haberinde, “2022 ara seçimlerinin Trump için neden felaket olduğunu” tartışmaya açarken; NYT, Trump’ın 2024 Başkanlık seçimlerinde aday olması halinde partiden rakibi olacağı tahmin edilen Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis'i, büyük bir ABD bayrağının yanındaki fotoğrafı ile “DeGelecek” şeklinde manşete taşıdı.

Fox Haber'in internet sitesinde de, "Trump'ın desteklediği adaylardan kazananlar zafer konuşmasında eski başkandan bahsetmiyor", "Trump'ın eleştirdiği Cumhuriyetçi Brad Raffensperger, Georgia'da yine kazandı” ve " Muhafazakarlar, Cumhuriyetçilerin ezici seçim sonuçlarının ardından Trump'ı işaret ediyor " şeklinde ifadelere yer verdi.

NYT, Trump'ın ara seçimlere kadar 2 yıl boyunca seçim kampanyalarında destek verdiği yaklaşık 330 adayın sandıkta beklediği başarıyı yakalayamadığını düşündüğünü ve seçim sonuçlarını Mar-a-Lago'daki malikanesinde hayal kırıklığına uğramış şekilde izlediğini öne sürdü.

Georgia'da Senato seçimleri ikinci tura kaldı

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Georgia'daki senatör seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50 barajına ulaşamadı.

Eyalet yasaları gereği, 6 Aralık'ta ikinci tur seçim yapılacak. Seçim en çok oyu alan, Demokrat Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi Herschel Walker arasında geçerken, seçimleri 3. sırada tamamlayan Liberal Chase Oliver ikinci tur seçimde yarışamayacak.

Senato'nun kaderi Georgia'daki seçimlere kadar belli olmayabilir

Öte yandan ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'daki koltuklar açısından kritik önemde olan Georgia'da ikinci tur seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin elinde 49, Demokratların elinde 48 koltuk var. Henüz sonuçları netleşemeyen eyaletlerden Arizona'da Demokrat, Nevada'da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında bu denge 50'ye 49 seviyesine gelebilir. Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.

Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.

Ülkede dün düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.

Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadında da şu ana kadar Demokratlar 176, Cumhuriyetçiler de 204 koltuğa ulaşmış bulunuyor. Temsilciler Meclisi’nde 218 rakamına ulaşan çoğunluğu elde ediyor.