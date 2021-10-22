ABD mahkemesi: Halkbank yargılanabilir

Halkbank, İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlanması sonrası "Halkbank'ın Türkiye ile aynı anlama geldiğini; bu sebeple Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası kapsamında ABD'de yargılanamayacağını" savunarak yargılamanın iptali yönünde başvuru yapmıştı.
BBC Türkçe'nin Reuters'tan aktardığı habere göre ABD 2. Temyiz Mahkemesi bugün "Bankaya karşı suçlamaların ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğine" karar verdi.
Mahkeme Halkbank'ın kara para aklama, dolandırıcılık ve gizli anlaşmalar yoluyla İran'a yönelik yaptırımları deldiği suçlamasından yargılanabileceğine hükmetmiş oldu.