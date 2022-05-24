'ABD Kuzey Kutbu'nda yüksek askeri yatırım yapmayı planlıyor'

ABD'nin Arktik bölgesinde savunma alanında milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı öne sürüldü.

Danimarkalı Berlingske gazetesinde yer alan habere göre, bir ABD askeri raporunda, söz konusu yatırımlar kapsamında Grönland'daki Thule Hava Üssü'nün modernize edileceği ifade edilirken, Danimarka ve Grönland yönetiminin bu plandan haberdar edilmediği belirtildi.

Habere göre, Washington "Rusya'nın artan saldırganlığına karşı" Kuzey Kutbu'nda "önemli yatırımlar" yapmaya yeşil ışık yaktı.

Thule Hava Üssü, 2. Dünya Savaşı'nda Grönland'da Danimarka tarafından Almanya tehdidine karşı inşa edilmişti.