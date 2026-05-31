ABD Kongresi’nde İsrail ordusuna ‘sınırsız entegrasyon’ hazırlığı

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ABD Kongresi’ne sunulan 2027 mali yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda yer alan bir madde, ABD ile İsrail arasındaki askeri ilişkinin niteliğini değiştirebilecek düzenlemeler içeriyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nin hazırladığı tasarıda “ABD-İsrail Savunma Teknolojileri İşbirliği Girişimi” başlığıyla yer alan 224. bölüm, iki ülke orduları ve savunma sanayileri arasındaki işbirliğinin çok daha kurumsal ve kalıcı hale getirilmesini öngörüyor.

Düzenleme henüz erken aşamada bulunuyor. Tasarının önce Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nden geçmesi, ardından Temsilciler Meclisi ve Senato’da kabul edilmesi gerekiyor. ABD’de her yıl çıkarılan NDAA, askeri politikaları belirleyen ve savunma programlarıyla harcama kalemlerine yetki veren temel yasa metinlerinden biri olarak biliniyor.

Tek yetkili isim atanacak

Tasarı yasalaşırsa ABD Savunma Bakanı’nın, İsrail ile askeri işbirliğini koordine edecek “yürütücü temsilci” niteliğinde tek bir yetkili ataması gerekecek.

Bu görevli, iki ülke arasında ortak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden silahların birlikte üretilmesine, askeri sistemlerin ve verilerin birbirine bağlanmasına kadar uzanan geniş bir alanda koordinasyon sağlayacak.

İki ülke halihazırda Demir Kubbe gibi füze savunma sistemlerinde ortak üretim ve geliştirme çalışmaları yürütüyor. Ancak yeni düzenleme, işbirliğini yapay zeka, insansız hava araçları, siber operasyonlar ve modern savaş teknolojilerinin farklı alanlarına yaymayı hedefliyor.

‘İsrail’e Amerikan savunma zinciri üzerinde kaldıraç sağlar’

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski yetkililerinden Josh Paul, söz konusu düzenlemenin Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkinin ABD savunma sanayisinin içine daha derinden yerleştirilmesi anlamına geldiğini söyledi.

A New Policy (Yeni Bir Politika) adlı grubun kurucusu olan Paul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kongre’nin “ilişkiyi Amerika’nın kendi savunma sanayi tabanına sökülmesi imkansız hale gelecek kadar derin biçimde yerleştirmenin yollarını aradığını” belirtti.

Paul, düzenlemenin İsrail’e Amerikan teknolojisine “eşi görülmemiş” erişim sağlayacağını, ABD ordusunu İsrail savunma teknolojilerini kendi kritik askeri tedarik zincirine entegre etmeye zorlayacağını ve bunun İsrail’e ABD’nin savunma öncelikleri üzerinde ciddi bir kaldıraç sunacağını ifade etti.

İran saldırısı sonrası gündeme geldi

Düzenleme, Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in bu yılın başında İran’a düzenlediği ortak saldırının ardından gündeme geldi.

Şubat ayında ABD ve İsrail güçlerinin İran’a birlikte saldırması, bölgede beş hafta süren bir savaşı tetiklemişti. İran, İsrail’in yanı sıra Körfez’deki ABD üslerini de hedef almış; çatışmalar nisan ayında varılan ateşkesle durmuştu.

İsrail aynı zamanda Gazze’de yürüttüğü savaş nedeniyle Güney Afrika’nın başvurusuyla Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılanıyor.

On yıllardır süren askeri destek

ABD, İsrail ordusuna onlarca yıldır kapsamlı askeri destek sağlıyor. 2008’den bu yana ABD yasaları, Washington’a İsrail’in bölgedeki rakiplerine karşı “niteliksel askeri üstünlüğünü” koruma yükümlülüğü yüklüyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan mevcut askeri yardım anlaşması kapsamında Washington, İsrail’e yılda yaklaşık 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor. 10 yıllık anlaşma 2028’de sona erecek.

İsrail, 1948’den bu yana ABD dış yardımının en büyük alıcısı konumunda. Enflasyona göre hesaplandığında bu desteğin toplam değeri 300 milyar doları aşıyor ve yardımın büyük bölümü askeri nitelik taşıyor.

Ancak yeni düzenleme, bu desteğin biçiminde bir değişime işaret ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa süre önce ülkesinin 10 yıl içinde ABD askeri yardımına bağımlılığını sona erdirmek istediğini söylemiş ve İsrail’in “rüştünü ispatladığını” savunmuştu.

ABD ile İsrail savunma sanayileri arasında daha derin bir entegrasyon kurulması, doğrudan nakdi yardım yerine iki ülkenin askeri üretim ve teknoloji zincirlerinin iç içe geçirilmesi anlamına gelebilir.