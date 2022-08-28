ABD kendi yaptırımlarını deliyor: Rusya'dan birçok ürünün ithalatına devam ediliyor

ABD yönetiminin Rusya’ya altı aya yakın süredir birçok alanda yaptırım uygulamasına karşın, Rusya'dan ABD'ye milyonlarca tonlu ihracatın devam ettiği kaydedildi. ABD’nin Rusya’dan bu süreçte kereste, metal ve kauçuk dâhil olmak üzere birçok ürünü ithal etmeye devam ettiği ifade edildi.

Associated Press'in haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana, ABD’nin başta alüminyum ürünleri olmak üzere Rus metallerinin ithalatı neredeyse hiç kesintiye uğramadı. ABD bu dönemde Rusya’dan 900’den fazla gemiyle toplam 264 milyon tondan fazla metal ürünü ithal etti.

Bunun yanı sıra, ABD’nin enerji ambargosu ilan ettiği hafta içinde yaklaşık 1 milyon varil Rus ham petrolü ABD’ye ulaştı.

Haberde ayrıca, ABD ve Rusya arasındaki tarım ürünleri ticaretinin de sürdüğü, son altı ayda Rus gübresi taşıyan 100’den fazla geminin ABD’ye ulaştığı belirtildi.