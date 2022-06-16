ABD: KDHC'ye dair endişelerimizi Çin'e ilettik

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) olası bir nükleer denemesine ilişkin endişelerini Çin'le paylaştıklarını belirtti.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Washington merkezli bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde konuşan Sullivan, "Kuzey Kore'nin başka bir nükleer deneme yapmaya hazırlandığı konusundaki endişelerimizi Çin'e ilettik. Bunu alenen söyledik" dedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin de benzer bir açıklama yaparak, Pyongyang'ın yeni bir 'test' için tüm hazırlıklarını tamamladığını iddia etti.

KDHC, bu yıl 18 ayrı testte 31'den fazla balistik füze ateşledi.

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ABD tarafından sunulan KDHC aleyhine yaptırım öngören tasarıları veto ediyor.