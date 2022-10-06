ABD istihbaratı Dugina suikastının arkasında Ukrayna'nın olduğunu düşünüyor

The New York Times'ın kimliği belirsiz yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat teşkilatlarının, ağustos ayında Moskova yakınlarında Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya yönelik bombalı saldırının Ukrayna hükümetinin bazı bölümlerinin onaylamasıyla gerçekleştiğine inandıkları belirtildi.

Haberde, ABD istihbaratının Dugina'ya yapılan saldırıda yer almadığı veya önceden haberdar olmadığı öne sürüldü. Ancak ABD'li yetkililerin Ukraynalı yetkilileri suikast konusunda uyardığı ifade edildi.

Dugina suikastının ardından Ukrayna, olayla ilgileri olduğu yönündeki görüşleri reddetmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi, saldırının arkasında Ukrayna istihbaratının olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna yine yalanladı

Gazeteye konuşan, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak, saldırının arkasında Kiev hükümetinin olduğu haberini yalanlayarak, "Dugina gibi birisi, Ukrayna için stratejik bir hedef olamaz" yorumunda bulundu.

Haberde, henüz Rusya'nın olaya ilişkin misillemede bulunmadığı hatırlatılırken, ABD'nin Ukraynalı yetkililere yönelik benzer bir saldırı konusunda endişeleri bulunduğu bildirildi.