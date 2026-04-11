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ABD istihbaratı: Çin, İran’a yeni savunma sistemleri yollayacak

ABD istihbaratı, Çin'in önümüzdeki birkaç hafta içinde İran'a yeni hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlandığını belirtiyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 11.04.2026 , 08:11

ABD istihbaratı, Çin’in İran’a hava savunma sitemleri sevkiyatı yapacağını öne sürdü.

CNN'in ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Pekin, sevkiyatların menşeini gizlemek için onları üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirecek.

CNN, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pekin'in MANPADS olarak bilinen omuzdan ateşlemeli hava savunma füze sistemlerini transfer etmeye hazırlandığını ifade edildi.

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