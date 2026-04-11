ABD istihbaratı: Çin, İran’a yeni savunma sistemleri yollayacak
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 11.04.2026 , 08:11
ABD istihbaratı, Çin’in İran’a hava savunma sitemleri sevkiyatı yapacağını öne sürdü.
CNN'in ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Pekin, sevkiyatların menşeini gizlemek için onları üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirecek.
CNN, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pekin'in MANPADS olarak bilinen omuzdan ateşlemeli hava savunma füze sistemlerini transfer etmeye hazırlandığını ifade edildi.
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