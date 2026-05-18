ABD-İsrail saldırılarında 80. gün: Trump'tan saldırı tehdidi, İsrail'den iddia

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu 80. gününe girdi.

İran ve ABD arasındaki ateşkes sürerken, başta Hürmüz Boğazı olmak üzere taraflar arasındaki gerilim devam ediyor.

Tehditlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur" ifadelerini kullandı ve "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak" iddiasında bulundu.

İsrail basını, mühimmat taşıyan düzinelerce ABD kargo uçağının Almanya'daki üslerden Tel Aviv'e indiğini öne sürdü ve söz konusu gelişmenin İran'a karşı saldırıları yeniden başlatma hazırlıklarının bir parçası olduğu değerlendirildi.

İran ise Hürmüz Boğazı'nın Devrim Muhafızlara Ordusu tarafından kontrol atlında tutulduğunu bildirdi. Diğer yandan da başkent Tahran’da bulunan Venek Meydanı’nda halka silah eğitimi verilmeye başlandı.

Öte yandan Lübnan'daki göstermelik ateşkes devam ederken, İsrail'in güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor, işgali genişliyor. Dün İsrail hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti.

