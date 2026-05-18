ABD-İsrail saldırılarında 80. gün: Trump'tan saldırı tehdidi, İsrail'den iddia
ABD Başkanı Trump'ın "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur" tehdidinin ardından düzünlerce ABD uçağının İsrail'e indiği iddia edildi.
İran'ın başkenti Tahran'daki İsrail karşıtı duvar resmi.
Yayın Tarihi: 18.05.2026 , 09:05 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 , 09:35
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu 80. gününe girdi.
İran ve ABD arasındaki ateşkes sürerken, başta Hürmüz Boğazı olmak üzere taraflar arasındaki gerilim devam ediyor.
Tehditlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur" ifadelerini kullandı ve "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak" iddiasında bulundu.
İsrail basını, mühimmat taşıyan düzinelerce ABD kargo uçağının Almanya'daki üslerden Tel Aviv'e indiğini öne sürdü ve söz konusu gelişmenin İran'a karşı saldırıları yeniden başlatma hazırlıklarının bir parçası olduğu değerlendirildi.
İran ise Hürmüz Boğazı'nın Devrim Muhafızlara Ordusu tarafından kontrol atlında tutulduğunu bildirdi. Diğer yandan da başkent Tahran’da bulunan Venek Meydanı’nda halka silah eğitimi verilmeye başlandı.
Öte yandan Lübnan'daki göstermelik ateşkes devam ederken, İsrail'in güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor, işgali genişliyor. Dün İsrail hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti.
09:35,
İsrail basını: Mühimmat taşıyan düzinlerce ABD uçağı Tel Aviv'e indi
İsrail'in Kanal 13 televizyonu, son 24 saat içinde Almanya'daki üslerden mühimmat taşıyan düzinelerce ABD kargo uçağının Tel Aviv'e indiğini öne sürdü.
Haberde söz konusu uçakların İsrail'e gelmesinin, İran'a karşı saldırıları yeniden başlatma hazırlıklarının bir parçası olduğu iddia edildi.
09:12,
Ateşkes tanınmıyor: İsrail dün Lübnan'da sekiz kişiyi katletti
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün gerçekleştirilen saldırılara dair açıklamada bulundu. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana Coya, Kefer Sir, Kusaybe, Tebnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı.
Sur kentine bağlı Tayr Falsay beldesine İsrail tarafından düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Tayr Diba beldesindeki saldırıda da 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında 1 kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zerariyye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda ise toplam 4 kişi yaralandı.
Coya'daki saldırıda 3 kişinin öldüğü kaydedildi.
