ABD İran'da yeni saldırı düzenlendi, hızla yanıt verildi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 01.06.2026 , 07:39 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 , 07:40
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ABD, İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'nın hedef alındığı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
İran'a ait füze ve dron fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıklayan ABD, saldırıya gerekçe olarak, ABD'ye ait bir İHA'nın düşürülmesini gösterdi.
ABD'nin bu saldırganlığına İran'dan yanıt geldi.
İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki ABD üssünü hedef aldıklarını duyurdu.
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