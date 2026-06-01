  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

ABD İran'da yeni saldırı düzenlendi, hızla yanıt verildi

ABD, İran'a yönelik saldırganlığını sürdürüyor. İran'da iki ayrı noktaya saldırı düzenlenmesi sonrası Devrim Muhafızları da ABD hedeflerini vurduğunu duyurdu.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 01.06.2026 , 07:39 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 , 07:40

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

ABD, İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'nın hedef alındığı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

İran'a ait füze ve dron fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıklayan ABD, saldırıya gerekçe olarak, ABD'ye ait bir İHA'nın düşürülmesini gösterdi.

ABD'nin bu saldırganlığına İran'dan yanıt geldi.

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki ABD üssünü hedef aldıklarını duyurdu.

 

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.