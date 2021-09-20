ABD İngiltere ve AB'den seyahat yasağını kaldırıyor

ABD İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlere uyguladığı seyahat yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD İngiltere ve AB'den gelen yolcular için 18 aydır yürürlükte olan seyahat yasağını, tam aşılı yolcular için Kasım ayından itibaren kaldıracak.

Mevcut yasağa göre son iki hafta içinde İngiltere'de ya da AB'de bulunmuş yolculardan sadece ABD vatandaşları, onların birinci dereceden yakınları, yeşil kart sahipleri ile "Ulusal Çıkar İstisnaları" kapsamındaki kişilerin ABD'ye girmesine izin veriliyor. Yeni uygulamayla Covid-19'a karşı aşılaması tamamlananların ABD'ye seyahatine izin verilecek.