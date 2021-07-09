ABD ile Rusya uzlaştı, Cilvegözü sınır kapısı açık kalacak

BMGK'nin kapalı oturumunda yapılan oylamada Cilvegözü sınır kapısından geçişlerin süresi ABD ile Rusya'nın uzlaşması sonucu oybirliğiyle uzatıldı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı oturumunda yapılan oylamada Türkiye-Suriye sınırında Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 6 ay daha açık kalması oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda 6 ayın sonunda sınır kapısının BM Genel Sekreteri'nin raporunda "yürütülen faaliyetlerin şeffaflığı ve sınır ötesi erişimin insani ihtiyaçları karşılamasındaki ilerleme"ye dair garanti vermesine bağlı olarak 6 ay daha uzatılabileceği belirtildi.

ABD sınır kapısının 1 yıllığına uzatılmasını isterken, Rusya ise sadece 6 ay uzatılmasından yanaydı. Karar Rusya ile ABD arasında varılan uzlaşmayla BMGK'den oybirliğiyle geçti.

Cilvegözü sınır kapısından İdlib'e gönderilen "insani yardım"ın geçişine dair süre yarın doluyordu.

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