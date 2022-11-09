ABD ile Rusya nükleer denetlemeleri başlatmak için toplantı yapacak

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "İkili Koordinasyon Komitesinin, New START Antlaşması gereğince yakın gelecekte toplanması konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Price, komitenin denetimlerle ilgili çalışmalarının içeriğinin gizli olacağını kaydederek, bu sürecin yapıcı olmasını umduklarını belirtti.

ABD’nin nükleer riskini azaltmaya odaklandığını anlatan Price, denetimleri yeniden başlatmak üzere yapılacak toplantının yeri ve zamanı konusunda herhangi bir detay vermedi.

Komite, en son Ekim 2021'de toplanmıştı ve Rusya Ağustos ayında ABD'nin denetimlere izin vermediği gerekçesiyle Amerikalı denetçilerin Rus nükleer silahlarını denetleme çalışmalarını askıya aldığını açıklamıştı. (AA)