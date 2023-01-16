ABD ile Çin arasında sürpriz görüşme

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ilk yüz yüze görüşmesini 18 Ocak'ta İsviçre''nin Zürih kentinde gerçekleştirecek.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede makro ekonomik ve diğer ekonomik meselelerin masaya yatırılacağı belirtildi.

Sürpriz zirve, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Kasım ayında Endonezya'daki G20 zirvesinde yaptığı görüşmenin ardından yapılan ilk yüz yüze görüşme olacak.

BloombergHT'de yer alan habere göre, 2 ülke arasında yaşanan ticaret anlaşmazlıkları, insan hakları ve Tayvan'ın özerkliği gibi konular nedeniyle görüşmenin çekişmeli olabileceği ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da yakın zamanda Pekin'i ziyaret etmesi bekleniyor.