ABD hükümeti rakip şirketin ihalesini iptal edince Bezos'un serveti 211 milyar doları aştı

Jeff Bezos, Pentagon'un rakip Microsoft ile tartışmalı bir bulut bilişim ihalesini iptal ettiği haberiyle Amazon hisselerinin fırlamasıyla modern tarihin en zengin şahsı oldu.

Amazon hisseleri duyuru üzerine Salı günü yüzde 4,7 yükseldi ve bu Bezos'un kişisel servetinde 8,4 milyar dolar artışa neden oldu. Bu hafta başında resmi olarak Amazon'un CEO'luğundan ayrılan ancak şirketteki yüzde 10,3 hissesini elinde tutan Bezos, artık 211 milyar dolardan daha fazla varlığa sahip. Bu "kişisel servet" Bloomberg endeksinin milyarder servetini 2012'de izlemeye başlamasından bu yana gözlemlenen en yüksek değer.

210 milyar dolarlık bir önceki rekor Ocak ayında Tesla CEO'su Elon Musk tarafından kısaca tutulmuştu, ancak Musk'ın serveti o zamandan beri 181 milyar dolara düştü. Dünyanın en zengin 3. patronuysa kişisel serveti 168,5 milyar dolar olan Fransız Bernard Arnault.

Pentagon Salı günü yaptığı açıklamada, Microsoft ile 2019 yılında imzaladığı, Ortak Kurumsal Savunma Altyapısı veya JEDI sözleşmesi olarak bilinen 10 milyar dolarlık bulut bilişim ihalesini iptal ettiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı resmi bir açıklamada, "Değişen teknoloji ortamıyla, uzun süredir ertelenen Jedi Bulut sözleşmesinin artık Savunma Bakanlığı'nın yetenek boşluklarını doldurma gereksinimlerini karşılamadığı ortaya çıktı" dedi.

Haber, Savunma Bakanlığı'nın bulut bilişim teknolojileri üzerindeki çalışmaları Microsoft ve Amazon ile diğer siber teknoloji firmaları arasında bölmeye hazır olduğu şeklinde yorumlanırken Amazon, o zamanki başkan Donald Trump ve yönetimi tarafından halenin Microsoft'a verilmesinin "politik olarak motive edildiğini" defalarca öne sürmüştü.

Amazon, Trump'ın Washington Post'un sahibi Bezos'a "düşmanlığı" nedeniyle, askeri yetkililere sözleşme için Amazon yerine Microsoft'u seçmeleri için baskı yaptığını iddia ederek Trump'ın verdiği ihaleye karşı bir dava açmıştı. Davayla birlikte ihale askıya alınmıştı.