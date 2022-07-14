ABD Hazine Bakanı: Enflasyon kabul edilemez seviyede

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Endonezya’daki G20 Maliye Bakanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Yellen en büyük zorluğun Rusya-Ukrayna krizi olduğunu belirtirken savaşın etkilerinin özellikle yüksek enerji fiyatları ve gıda güvenliği açısından tüm dünyada hissedildiğini söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Yellen savaşın ekonomik ve insani sonuçlarının uluslararası toplum tarafından yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti, Rusya’nın G20 toplantısında yeri olmadığını belirtti.

Yellen ABD’de enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ve Joe Biden hükümeti için enflasyonu düşürmenin birinci öncelik olduğunu ifade etti. Yellen ayrıca hükümetin FED’in fiyatları kontrol altına almak için attığı adımları desteklediğini söyledi.