ABD halkının 2023 beklentileri anketi: Bu yıl daha çok grev olacak

ABD'de yapılan bir anket sonucuna göre halkın ezici bir çoğunluğu 2023 yılına dair beklentilerinde karamsar.

Gallup Araştırma'nın sonuçlarını Salı günü yayımladığı anketine göre, ABD'de yetişkin nüfusun çoğunluğu 2023 yılının ekonomi, siyaset ve güvenlik alanında kötü bir yıl olmasını bekliyor.

Ankete katılanlardan yüzde 80'i ABD'nin bu yıl daha fazla ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacağı görüşünde. Anket katılımcıları vergilerdeki ve bütçe açığındaki artışı bu sorunlar arasında dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 60'ı enflasyonun artmaya, borsanın da düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Araştırmaya göre ABD halkının yüzde 50'si işsizliğin artmasını bekliyor. Araştırmaya katılanların yüzde 56'sı da bu yıl çok sayıda işçi grevi yaşanacağını tahmin ediyor.

5-19 Aralık tarihlerinde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 90'ı 2023'ün ABD'de siyasi çekişmelerle geçeceğini öngörüyor.

Araştırmaya göre suçlarda artış yaşanmasını öngörenlerin oranı ise yüzde 72 oldu.

Ankete katılanların yüzde 64'ü ABD'nin küresel alandaki "gücünün" azalacağını, yüzde 85'i ise uluslararası bir çatışmanın çıkacağını düşünüyor.