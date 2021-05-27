ABD Güney Kore'ye yönelik füze kısıtlamalarını kaldırdı

ABD Güney Kore'nin balistik füze geliştirme programına yönelik kısıtlamaları tamamen kaldırdı.

Buna göre Güney Kore, Kore Yarımadası'nın çok daha ötesindeki hedefleri vurabilecek balistik füzeler geliştirebilecek.

Güney Kore 1979 yılında kendi füzelerini geliştirmek için ABD teknolojisini bünyesine katması karşılığında füzelerinin 180 kilometre ve 500 kilogram maksimum taşıma kapasitesi ile kısıtlanmasını kabul etmişti. Ancak anlaşma bugüne dek dört kez revize edildi ve son olarak 2017'de yılında kısıtlamalar 800 kilometreye kadar genişletildi.

Geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Kısıtlamaların kaldırılması karşılığı Seul, Güney Kore'deki ABD askeri varlığına yıllık mali katkısını yüzde 14'e yakın artışla 1,04 milyar dolara çıkaracak. ABD halen Güney Kore'de 28 bin 500 asker bulunduruyor.

Global Times: ABD'nin Çin'e karşı sembolik hamlesi

Güney Kore askeri sanayi yetkilileri kısıtlamaların kaldırılmasının ardından kıtalar arası balistik füze geliştirmelerinin önünde bir engel kalmadığı yönünde açıklamalar yapsa da Çin'den, bunun aslında Washington'un Pekin'e karşı "sembolik" bir hamlesi olduğu yorumu geldi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'a göre Güney Kore uzun menzilli balistik füze geliştirmek için gerekli teknolojiye, paraya ve hatta niyete sahip değil.

Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Seul'ün Pekin'i derhal bilgilendirdiğini vurgulayan Global Times, bunun Güney Kore'nin Çin'e karşı bir provokasyondan kaçındığının göstergesi olduğu görüşünü dile getirdi.

Gazeteye göre ABD kısıtlamaları kaldırarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) müzakere masasına yeniden dönmesini sağlamaya çalışıyor ancak bu adımı Kore Yarımadası'nda uzun vadeli bir nükleerden arındırma taahhüdüyle de çelişiyor.

Global Times'da konuya ilişkin çıkan yazıda "Güney Kore Cumhuriyeti'ne silah geliştirme özerkliği bahşetmek hiçbir biçimde ABD'den Kuzeydoğu Asya'ya yönelik bir barış hediyesi ya da iyiniyet anlamına gelmiyor. Güney Kore Cumhuriyeti bir kez daha ABD'nin jeopolitik satranç tahtası muamelesi görüyor" denildi.