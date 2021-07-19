ABD Guantanamo'da 19 yıldır tuttuğu bir esiri serbest bıraktı

ABD yönetimi Küba'da uluslararası hukuka aykırı olarak elinde tuttuğu Guantanamo Deniz Üssü'ndeki esir kampından bir mahkumu serbest bıraktı.

50'li yaşlarının ortasında olduğu belirtilen ve Mayıs 2002'den beri üste tutulan Faslı Abdüllatif Nasır'ın ülkesine gönderildiği açıklandı. Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD'nin Nasır'ın transferini kolaylaştırdığı için Fas hükümetine teşekkür ettiği belirtildi.

Nasır esir tutulduğu süre boyunca kamptaki koşulları protesto etmek için 2 kez açlık grevi yapmıştı.

ABD'nin Guantanamo'da tuttuğu esirlerle ilgili inceleme kurulu Temmuz 2016'da Nasır'ın ülkesine geri gönderilmesini tavsiye etmiş ancak Nasır o günden beri üste tutulmaya devam etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump üsteki kamplardan daha fazla mahkumun serbest bırakılmayacağını söylemişti.

1903'ten beri üste konuşlanan ABD, Küba Devrimi'nin ardından sosyalist Küba yönetiminin tüm çağrılarına ve BM'ye yaptığı başvurulara karşın üs bölgesini işgali altında tutmaya devam etmişti. Irak ve Afganistan işgalleri sonrası ABD, üssü bir "askeri hapishane" ve işkence merkezi olarak kullanmaya başlamıştı.

İşgal bölgelerinden getirilen savaş esirlerine CIA'in uyguladığı işkenceler ve insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD BM ve başka uluslararası örgütler tarafından suçlanmış ancak Washington'a herhangi bir yaptırım uygulanmamıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama üssü değil ama hapishaneleri kapatma sözü vermiş, bu sözünü de yerine getirmemişti.

Guantanamo'da sayısı bine kadar çıkan birçok esir uzun işkencelerin ardından suçsuz oldukları kabul edilip serbest bırakılmıştı. ABD'nin kampta halihazırda tuttuğu bilinen 39 mahkum kaldı.