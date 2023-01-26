ABD Gizli Servisi: Silahlı saldırıların 4'te 1'i komplo teorilerinden kaynaklanıyor

ABD Gizli Servisi (USSS) tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki silahlı saldırıların yüzde 25'inde failin bir komplo teorisi veya nefret dolu bir ideoloji tarafından yönlendirilmesi söz konusu.

2023'ün sadece ilk üç haftasında ABD'de 39 silahlı saldırı gördü. 2020'de intiharlar da dahil olmak üzere 45 binden fazla ABD vatandaşı silahlı şiddet nedeniyle öldü.

Söz konusu rapor, ABD başkanını ve ABD hükümetinin diğer üst düzey üyelerini korumakla görevli federal polis teşkilatı USSS tarafından Çarşamba günü yayınlandı. USSS, 2016'dan 2020'ye kadar işyerleri, okullar, ibadethaneler, askeri üsler, STK'lar, konut kompleksleri, toplu taşıma araçları ve açık alanlar dahil olmak üzere kamusal alanlardaki saldırılarda üç veya daha fazla kişinin yaralandığı 173 vakayı inceledi.

Bulguları arasında, faillerin dörtte birinin "komplolar veya hükümet karşıtı, antisemitist ve kadın düşmanı görüşler dahil nefret dolu ideolojiler içeren bir inanç sistemine bağlı olduğu" yer aldı.

Bununla birlikte, saldırganların neredeyse yarısı, arkadaşları veya aileleri, iş arkadaşları ile ilgili şikayetler gibi kişisel meseleler üzerinden silahlı saldırıları gerçekleştirdi.

Ayrıca saldırganların çoğunun yasadışı yollardan elde ettikleri ateşli silahları kullandığını ve birçoğunun "fiziksel olarak saldırgan veya göz korkutucu davranışlar" geçmişine sahip olduğu da bulgularda yer aldı.

Öte yandan saldırganların yarısına yakının saldırılarından önce zihinsel sağlık sorunları yaşamadığı belirtildi.