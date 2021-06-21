ABD gemisinin patlayıcı testi 3,9 şiddetinde deprem yarattı

ABD donanmasına ait bir uçak gemisinin Atlantik Okyanusu'nda gerçekleştirdiği bir patlayıcı testinin 3,9 şiddetinde bir deprem yarattığı kaydedildi.

ABD donanmasının açıklamasında göre, U.S.S. Gerald R. Ford adlı uçak gemisi, dün saat 16.00 sıralarında Florida açıklarında binlerce kilogram ağırlığındaki patlayıcı maddeyi muharebe tatbikatı sırasında patlattı.

Donanmanın açıklamasında, "Birinci sınıf uçak gemisi, geminin zorlu muharebe koşullarına dayanmasını sağlayacak ileri bilgisayar modelleme metotları, testler ve analizlerle dizayn edildi. Bu şok denemeleri geminin şok zorluklara karşı dayanıklılığına dair bize veri sunuyor" denildi.

ABD'nin buna benzer testi 2016 yılında U.S.S. Jackson ve U.S.S. Milwaukee gemileriyle ve 1987 yılında U.S.S. Theodore Roosevelt gemisiyle yaptığı belirtildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, patlamanın 3,9 şiddetinde bir deprem yarattığını kaydetti.