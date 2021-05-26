ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere: Suriye seçimleri meşru değil

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile 4 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının Suriye seçimlerine ilişkin ortak yazılı açıklamasını duyurdu.

Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında bu seçimleri gerçekleştirme kararını reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlgili ülkelerin, 'Suriyelilerin seslerinin ve görüşlerinin yer almayacağı bir seçim sürecini kabul etmedikleri' iddia edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Suriye'de 'özgür ve adil bir seçimin ancak BM gözetiminde ve uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik koşulları altında yapılabileceği' öne sürülen açıklamada, "Bir seçimin güvenilir olabilmesi için ülke içinde yerinden edilmiş olan Suriyeliler, mülteciler ve diasporadakiler de dahil tüm Suriyelilerin güven içinde katılabilmesi gerekmektedir" denildi.

Ayrıca "Bu unsurlar olmaksızın bu hileli seçim, siyasi uzlaşmaya yönelik hiçbir ilerlemeyi temsil etmemektedir" iddiası yer alan açıklamada, ABD ve diğer Avrupalı müttefikleri, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun bir siyasi uzlaşma süreci talep etti.