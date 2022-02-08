ABD düşen F-35’in enkazını Çin’den önce çıkarmak istiyor

ABD'nin düşen F-35 savaş uçağının internete sızdırılan görüntüleri onaylandı. ABD, Çin'den önce düşen uçağın enkazına ulaşmak istiyor.

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ABD donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalışırken düşen F-35C savaş uçağının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Güney Çin Denizi’ne 24 Ocak’ta düşen uçağın paylaşılan video kaydı Pentagon tarafından onaylandı.

F-35C uçağının denizden çıkarılması için hafta sonu itibariyle bir operasyon başlatıldığı kaydedilirken, uçağın enkazının Çin tarafından ele geçirilmeden önce ABD güçleri tarafından ele geçirilmesi amaçlanıyor. 

Pentagon Sözcüsü John Kirby, uçağı çıkarmak için gerekli önlemleri aldıklarını söylerken, sızan görüntülerin incelemeye tabi tutulduğunu ve izinsiz paylaşıldığını ifade etti.

Öte yandan kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 mürettebat ise yaralanmıştı.

Haber

Güney Çin Denizi'nde düşen ABD savaş uçağına ait olduğu öne sürülen görüntüler sızdırıldı