ABD Donanması: Gemilerin çoğu bir süre daha Karadeniz'de kalacak

ABD Donanması Kaptanı Stuart Bauman, ABD liderliğinde yürütülen NATO tatbikatı Sea Breeze'e katılan gemilerin çoğunluğunun bir süre daha Karadeniz'de kalacaklarını ancak Montrö Sözleşmesi'nde belirlenen sürenin aşılmayacağını söyledi.

Telekonferans yöntemiyle gazetecilere açıklama yapan Bauman, Sea Breeze tatbikatına katılan gemilerin büyük bölümünün Bulgaristan liderliğinde yapılacak bir başka tatbikat olan Breeze'e katılmak üzere bir süre daha Karadeniz'de kalacaklarını belirtti.

Bauman sözkonusu gemilerin Montrö Sözleşmesi'nde öngörülen süreyi ise aşmayacaklarını kaydetti.

Haziran sonunda Karadeniz'in kuzeybatısında başlayan Sea Breeze 2021 tatbikatı yarın sona erecek. Tatbikata yaklaşık 5 bin asker ile 32 ülkeden 32 gemi katıldı.

1997'den beri yapılan "Sea Breeze" tatbikatlarına NATO üyesi ülkeler ile Karadeniz bölgesindeki ortakları katılıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tatbikatın kışkırtıcı olduğunu belirterek, "Washington ve müttefikleri, Karadeniz sularını işbirliği bölgesinden güç çatışması bölgesine dönüştürüyor" demişti.

Rusya Sea Breeze'e katılmak üzere Karadeniz'e giren NATO gemilerini takibe almıştı.

Rusya, Sea Breeze'e katılmak üzere Karadeniz'e giren ve Kırım'da karasularını ihlal eden İngiliz destroyeri HMS Defender'a 23 Haziran'da uyarı ateşi açtığını ve geminin rotasını bombaladığını duyurmuştu.

İngiltere ise bu açıklamayı reddetmiş ve geminin "Ukrayna karasuları"nda seyrettiği, gemiye uyarı ateşi açılmadığı yönünde bir açıklama yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha sonra yaptığı bir açıklamada bunun bir provokasyon olduğunu ve İngiliz gemisi karasularına girmeden önce bir ABD keşif uçağının da Girit'ten havalandığını açıklamıştı.