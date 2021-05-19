ABD Dışişleri'nin açıklamasına Kalın ve Altun'dan tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "antisemitizm"le suçlayan açıklamasına AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tepki gösterdi.

Kalın: Trajikomik yaklaşım

İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD yönetimi İsrail’in savaş suçlarına dur demek yerine mazlumu savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamlar yöneltmektedir" dedi.

İsrail, Filistin halkını zorla evlerinden çıkartıp, sivilleri ve bebekleri katlederken bu vahşete sessiz kalmamız düşünülemez.



ABD yönetimi İsrail’in savaş suçlarına dur demek yerine mazlumu savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamlar yöneltmektedir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 19, 2021

Kalın şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail'in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD'nin antisemitizm ile bağdaştırması trajikomik bir yaklaşımdır. ABD görmese de vicdan sahibi herkes Filistin'de yaşanan vahşetin farkındadır.

İsrail'in yapmış olduğu katliamlar antisemitizm yaftasıyla örtülemez. ABD Dışişleri Bakanlığının gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan söz konusu açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gerek Yahudi soykırımı konusunda gerekse Türkiye'deki Musevi cemaatinin haklarının korunması konusunda gösterdiği hassasiyet ortadadır. Bunun en büyük şahidi Türkiye'deki Musevi cemaati temsilcileridir.

Cumhurbaşkanı'mızın haklı duruşuna mesnetsiz ithamlar ile karşılık vermek yerine ABD'yi Filistin konusundaki adil olmayan tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz."

Altun: Dehşet verici

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada ABD'nin açıklamasına ilişkin "kesinlikle kabul edilemez" dedi ve "Cesur ve açık sözlü liderimizin alçakça bir anti-semitizm suçlamasıyla mücadelesini lekeleme girişimi dehşet vericidir" ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin "meşru müdafaa kisvesi altında İsrail'in eylemlerini desteklemesi"nin savunulamayacağını belirten Altun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yanlış tanıtma girişimlerini kategorik olarak reddediyoruz. Müslümanları öldürmekten zevk aldığını ifade eden bir İsrail başbakanından bahsetmek antisemitizm değildir. Bazı İsrailli liderlerin zihniyetinin talihsiz bir gerçeğidir" dedi.

Altun Erdoğan'ın "İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne karşı çıkarken, İslamofobi ve yabancı düşmanlığının yanısıra anti-semitizmi de kınadığını" kaydetti.