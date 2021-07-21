ABD Dışişleri: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlaması ABD için hayati önemde

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama konusunun ABD'nin için 'hayati önemde' olduğunu söyledi.

Nuland, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen "ABD'nin Türkiye politikası" başlıklı oturumda Washington ile Ankara'nın başta "terörizmle mücadele" olmak üzere Ukrayna ve Libya'da yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

ABD'li bakanlık görevlisi "Ayrıca, Türkiye'yi dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkesi haline getiren 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteciyi desteklemeye yönelik süregelen çabalarından dolayı da minnettarız" dedi.

Türkiye'nin, Afganistan'da ABD ve NATO işgalinin bitmesinin ardından Kabil'deki havaalanına asker yollama konusuna değinen Nuland, bundan "ABD yönetimi olarak son derece memnun" olduklarını söyledi.

Nuland, "Bu katkı bizim, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın, birliklerimiz geri çekildikten sonra Kabil'de güçlü bir diplomatik mevcudiyet sağlayabilmemiz için hayati önem taşımaktadır" dedi.

Nuland, "Türkiye'nin ise hem Afgan halkıyla hem de bölgedeki diğer aktörlerle benzersiz ve özel ilişkisi olduğunu, bu nedenle uzun vadede daha kalıcı ortak olabileceği"ni söyledi.